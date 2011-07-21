Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9980-8,0000 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9980/8,0000 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2864/0,2867, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,4165/11,4240. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4272/1,4274 (среда – 1,4165/1,4167).

В среду, 20 июля, Нацбанк на рынок не выходил.