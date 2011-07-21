«ПриватБанк» в первом полугодии увеличил чистую прибыль на 24%

ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) в первом полугодии 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличило чистую прибыль на 24% – до 782,338 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за указанный период увеличились на 20% и на 1 июля 2011 года составили 135,741 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 16%, до 118,003 млрд. грн., обязательства - на 21%, до 123,057 млрд. грн., уставный капитал - на 7%, до 10,160 млрд. грн., собственный капитал - на 7%, до 12,684 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

По состоянию на 7 июня 2011 года, суммарный пакет акций, который принадлежит Игорю КОЛОМОЙСКОМУ и Геннадию БОГОЛЮБОВУ, составлял 90,069995% (раздельно их доля составляет 45,069997% и 44,999998% соответственно). Суммарный пакет акций «ПриватБанка», принадлежащий членам правления финучреждения, составляет 7,45%.