НБУ нужно найти баланс мер по активизации кредитования и сдерживанию инфляции - банкир

Перед Национальным банком Украины (НБУ) сейчас стоит непростая задача, заключающаяся в необходимости стимулировать банковское кредитование для оживления экономики и одновременно удерживать инфляцию в рамках правительственных прогнозов.

Такое мнение УНИАН высказал председатель правления «Банка Кипра» Владислав БАЙРАКА.

«С одной стороны, мы видим, что банки поглощены выдачей потребительских займов, и другие виды кредитования не спешат реанимировать. С другой – наблюдаем рост инфляции свыше заданных властями ориентиров», - сказал В.БАЙРАКА.

В такой ситуации банкир считает, что НБУ должен действовать максимально эффективно, чтобы применяемые меры не усугубляли положение банковской системы и в то же время позитивно сказывались на общих тенденциях в экономике. Так, к примеру, планируемое ужесточение нормативов к банкам с большим портфелем потребительских займов может снизить рост импорта в страну и темпы роста инфляции, но при этом обострить вопрос размещения банками свободных ресурсов в активные операции.

Как сообщалось, НБУ передал на обсуждение банкам проект постановления, которым предусматривается усиление требований к банкам, занимающимся потребительским кредитованием.

Согласно тексту проекта документа, в категорию «банков, специализирующихся на потребительском кредитовании» будут отнесены кредитные учреждения, выдавшие физическим лицам потребительских кредитов на сумму, равную или выше 100% их уставного капитала. К потребительским кредитам предлагается отнести все займы, выданные населению, кроме ипотечных кредитов, а также ссуд на приобретение товаров, работ и услуг отечественного производства с соответствующим документальным подтверждением.

К специализированному потребительскому банку предлагается применять повышенные требования. Он сможет привлекать депозиты населения на сумму не более трех размеров своего уставного капитала. Кроме того, такое учреждение должно иметь уровень адекватности регулятивного капитала (норматив Н2) выше 20%, (обычные банки – 10%) . Коэффициент соотношения регулятивного капитала к общим активам (Н3) у потребительского банка составит не менее 18% (у обычных банков – 9%) и т.д.

Справка УНИАН.«Банк Кипра» (ранее «АвтоЗАЗБанк») основан в 1991 году. Это универсальный банк, который предоставляет классические банковские услуги физическим лицам, малому, среднему и корпоративному бизнесу. Сеть Банка Кипра насчитывает 35 отделений в 9 регионах Украины. Приоритетом в развитии банка является финансирование украинских предприятий и физических лиц через широкий спектр кредитных продуктов на условиях, отвечающих рыночной ситуации.

По состоянию на 30 марта 2011 года общий объем активов Банка составил 2,32 млрд. грн., статутный капитал – 531 млн.грн.

ПАО "Банк Кипра" является частью ведущей финансовой группы Кипра - . Bank of Cyprus Group, основанной в 1899 году. Группа оперирует 600 отделениями в 8 странах мира и штатом из 12000 сотрудников. Акции Банка Кипра котируются на Кипрской и Афинской фондовых биржах.