Кузьмин удивлен, почему многие не замечают корыстных мотивов в действиях Тимошенко и Луценко

И.о. генерального прокурора Рената КУЗЬМИНА удивляет, почему многие не замечают корыстных мотивов в действиях экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге, говоря об уголовных делах против Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО, которые сейчас рассматривает суд.

В частности, по словам Р.КУЗЬМИНА, экс-министр Ю.ЛУЦЕНКО сделал все, чтобы дать квартиру своему водителю. Это, добавил он, могло бы характеризировать Ю.ЛУЦЕНКО с положительной стороны, если бы не одно но: «зачем ЛУЦЕНКО там сам прописался».

Р.КУЗЬМИН отметил, что сегодня не понятно, кому принадлежит квартира - водителю или самому Ю.ЛУЦЕНКО. «Можете ли вы поверить, что два взрослых мужчины живут в однокомнатной квартире», - сказал он.

«И это чистота помыслов? Если вы не видите корысти – посмотрите», - сказал Р.КУЗЬМИН.

Подобные аргументы он привел и в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, в частности, по поводу использования ею кредитной карточки, принадлежащей компании «Сомолли Интерпрайзес».

Как сообщал УНИАН, сегодня Р.КУЗЬМИН заявил, что Генеральная прокуратура владеет информацией, что Ю.ТИМОШЕНКО распоряжалась в личных целях кредитной карточкой, принадлежащей компании «Сомолли Интерпрайзес».

«Только по исследованным данным, Ю.ТИМОШЕНКО потратила более 1 млн. долл. на личные нужды, расплачиваясь ею в магазинах, ресторанах, приобретая меховые изделия…», - сказал Р.КУЗЬМИН, говоря о доказательствах, которые бы свидетельствовали о личном обогащении Ю.ТИМОШЕНКО в связи с «газовыми делами», расследуемыми Генпрокуратурой.

По словам Р.КУЗЬМИНА, компания «Сомолли Интерпрайзес», в соответствии с документами, полученными от американских органов юстиции, принадлежит компании ЕЭСУ, руководителем которой долгое время была Ю.ТИМОШЕНКО.