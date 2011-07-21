Банк «Надра» в первом полугодии сократил чистую прибыль в 11 раз

Банк «Надра» (г. Киев) в первом полугодии 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократил чистую прибыль в 11 раз – с 4,563 млн. грн. до 405 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» (№131 от 21 июля т.г.).

Активы банка за указанный период сократились на 2% и на 1 июля 2011 года составили 22,485 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов увеличились на 2%, до 25,105 млрд. грн., обязательства сократились на 17,5%, до 18,505 млрд. грн., уставный капитал увеличился в 10 раз – с 390,363 млн. грн. до 3,890 млрд. грн., собственный капитал – в 8 раз, до 3,980 млрд. грн.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» работает временная администрация.

Во втором квартале т.г. банк провел допэмиссию акций на 3,5 млрд. грн. По ее результатам компания Centragas Holding AG (Вена, Австрия), которую контролирует украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ, приобрела 89,9659% акций банка.

Пакеты акций, принадлежащих кипрским компаниям, сократились: Novartik Trading Limited - с 60,9967% до 6,1205%, Manmade Enterprises Limited - с 30,7406% до 3,0845%.