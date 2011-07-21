Глава ГНСУ примет участие в заседании Совета руководителей налоговых служб при комитете ЕврАзЭС

Председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Виталий ЗАХАРЧЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Казахстан для участия в ХХVIII заседании Совета руководителей налоговых служб при Интеграционном комитете ЕврАзЭС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Налоговики стран ЕврАзЭС планируют рассмотреть механизм налогового регулирования в Таможенном союзе – в условиях отсутствия таможенного контроля и таможенного оформления при передвижении товаров.

«Каким будет политическое решение относительно Таможенного союза, решит руководство нашего государства. Пока еще Украина имеет статус наблюдателя в ЕврАзЭС. Но мы должны быть готовы к любому развитию событий, и предварительно согласовать с коллегами формат отношений. Пока еще это не более чем интересное интеллектуальное упражнение – хотя бы теоретически построить алгоритм международного налогового мониторинга и ознакомиться с действующими моделями «беспошлинного» администрирования», - отметил В.ЗАХАРЧЕНКО. Напомним, с 1 июля 2011 года на внутренних границах Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана снят таможенный контроль.

Ранее, 28 июня, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1».

8 июля делегация Украины передала России предложения относительно сотрудничества Украины и Таможенного союза в формате “3+1”. Ожидалось, что они будут рассмотрены на заседании комиссии ТС 15 июля.

11 июля премьер-министр России Владимир ПУТИН сообщил, что российские и украинские правительственные эксперты активно работают над предложенным Украиной вариантом сотрудничества с Таможенным союзом по схеме "3+1".

Вместе с этим, 15 июля В.ПУТИН заявил, что пока неизвестно, войдет ли Украина в Таможенный союз, а затем в Экономическое пространство.