Объем продажи валюты на межбанке 20 июля составил 447,2 млн. долларов

Объем продажи валюты на межбанковском рынке 20 июля т.г. составил 447,2 млн. долл. (в эквиваленте), что на 283,8 млн. долл. меньше, чем за предыдущий день торгов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 321,3 млн. долл.

Как сообщалось, в этот день на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9960/8,0005, к 12:00 сузился спрэд 7,9980/7,9995. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9975/8,0010 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2850/54, к 12:00 цены поднялись 0,2853/56. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2857/61. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,9599 (-0,1156).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4165/67, а к 15:00 выросли 1,4212/14. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,3270/11,3350, к 12:00 цены ушли вверх 11,3455/11,3515. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 11,3720/11,3810.