Участник Налогового Майдана намерен доказать свою невиновность

Участник Налогового Майдана Сергей КОСТАКОВ, которому угрожает до 4 лет лишения свободы за якобы повреждение автомобиля, намерен доказать свою невиновность.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По словам С.КОСТАКОВА, после задержания 1 декабря 2010 года один из правоохранителей предлагал ему в письменном виде сознаться в том, что «его финансировали определенные люди, что он был организатором перекрытия ул. Институтской, и назвать людей, которыми он непосредственно руководил во время перекрытия улицы». После того как С.КОСТАКОВ отказался это делать, его отправили в СИЗО.

«Я считаю, что предъявленное мне обвинение является ложным», - сказал он.

С.КОСТАКОВ сообщил, что, находясь на подписке о невыезде, на видео, отснятых для программы ТСН о событиях Налогового Майдана, которые есть в интернете, увидел человека, который присутствовал на его опознании в качестве статиста. «Этого человека видно на материалах ТСН, он расшатывал машину, то есть принимал участие в акции как митингующий, но в действительности это сотрудник правоохранительных органов», - заявил он.

С.КОСТАКОВ также сообщил, что в СИЗО его посетили два человека, которые предлагали в обмен на освобождение подписать определенные бумаги. «Суть в том, что они хотели, чтобы я влился в ряды оппозиции. Они сказали, что есть молодой человек, который представляет оппозиционное движение (координатор гражданского движения «Общее дело» Александр ДАНИЛЮК - УНИАН), будешь рядом с Александром заниматься вопросами этого движения, будешь нас оперативно информировать обо всех вопросах», - сказал С.КОСТАКОВ.

Он заверяет, что во время повреждения автомобиля стоял за несколько шагов и не имеет отношения к совершению этих действий. По словам предпринимателя, это также зафиксировано на видео ТСН и оперативном видео. С.КОСТАКОВ отметил, что суд скрывает эти записи и не дает возможности сделать копии с диска, который находится в деле.

Он также обвинил следователя по делу в халатном отношении к своим обязанностям. «Он не предоставил мне возможности ознакомиться с прошитым и пронумерованным делом, как это предусмотрено процессуальным законодательством, вынудил меня подписать бумагу согласно 218 ст. УПК о том, что я ознакомлен с материалами уголовного дела. Он не умеет составлять процессуальные документы», - заявил С.КОСТАКОВ.

Кроме того, по словам предпринимателя, следователь для доказательства его вины использовал подставных свидетелей. «Эти люди давали показания, что я лично бил лобовое стекло машины, что я лично оторвал зеркало машины и угрожал водителю», - утверждает С.КОСТАКОВ.

Отвечая на вопросы журналистов, будет ли он подавать иск против правоохранителей, С.КОСТАКОВ сказал: «Да, поскольку нужно наказывать людей, они же на мне отрабатывают технологию, как они в дальнейшем будут обращаться с другими людьми».

Как сообщал УНИАН, С.КОСТАКОВ в конце 2010 года принимал участие в акциях предпринимателей, которые протестовали против принятия Налогового кодекса. 1 декабря С.КОСТАКОВ был задержан по обвинению в хулиганстве за якобы повреждение автомобиля во время акций протеста предпринимателей.

11 июля С.КОСТАКОВ, который провел в Лукьяновском СИЗО Киева почти 7,5 месяцев, был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде.