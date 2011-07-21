Налоговая отчетность, отправленная 19-21 июля, будет считаться предоставленной без нарушения сроков

Налоговая отчетность в электронном виде, отправленная налогоплательщиками 19-21 июля, будет считаться предоставленной без нарушения сроков ее подачи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Согласно сообщению, в результате аварийного отключения вышло из строя серверное оборудование, которое обеспечивало функционирование «Информационного портала органов ГНСУ». Из-за выхода из строя оборудования была приостановлена рассылка квитанций о принятии и обработке налоговой отчетности в электронном виде.

В связи с этим налоговая отчетность, которая послана налогоплательщиками в электронном виде 19-20 июля, была обработана после возобновления работы системы. Также имели место случаи неполучения налогоплательщиками квитанций о представлении отчетности, потому они имеют возможность подать ее

повторно в электронном виде на протяжении 21 июля 2011 года.

Такая отчетность будет считаться предоставленной без нарушения предельного срока подачи.