Межбанк: закрытие торгов - 7,9970/7,9990 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9980/8,0000, к 12:00 сузился спрэд 7,9980/7,9990. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 7,9970/7,9990 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2864/67, к 12:00 цены снизились 0,2861/64. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2856/59. В России курс доллар-рубль не изменился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,9599 (-0,0000).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4272/74, а 15:00 упали до 1,4194/96. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,4165/11,4240, к 12:00 цены ушли вниз 11,3745/11,3800. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 11,3410/11,3480.