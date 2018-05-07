VIP-пластик снова в моде

Практически каждый второй официально работающий украинец является держателем платежной карты. «Пластик» с магнитной полосой или чипом настолько плотно вошел в наш обиход, что постепенно из инструмента доступа к лицевому счету банка превратился в составляющую имиджа состоятельных граждан. Банкиры говорят о перспективности «пластикового» бизнеса, при этом сегодня ориентируются на карты VIP-класса, на которые при 2-3% доли в общем объеме эмиссии, приходится более 30% в обороте по картам.

Все как один банкиры отмечают стабильную тенденцию роста рынка платежных карт, причем рост наблюдается как в эмиссии карт, так и в увеличении торговых оборотов, совершаемых по картам.

По словам директора департамента платежных карт и альтернативных каналов продаж АО «Эрсте Банк» Александра Яблуновского , возможно рост карточного сегмента на сегодня и нельзя назвать взрывным, однако рынок развивается, оставаясь верным актуальным тенденциям прошлых лет, когда базовым карточным продуктом является зарплатная карта. «Большим потенциалом обладают кредитные карты, так как их популярность и распространение на порядок меньше чем дебетных, но в то же время этот продукт для многих клиентов будет более удобным по сравнению с кредитом наличными», - говорит А.Яблуновский.

Наиболее распространенными на украинском банковском рынке остаются карты типа Visa Electron/Maestro и Visa Classic/Mastercard Standard. Тогда как карты типа Visa Gold/ Mastercard Gold предлагают всего несколько банков.

Как сообщил заместитель директора департамента розничных продуктов ПАО «ВТБ Банк» Владимир Буданов, в структуре карточного портфеля на массовые платежные карты Electron, Maestro приходится около 60% общего объема выпуска, на втором месте по эмиссии - карты уровня Classic, MasterCard Standard (около 37-38%). На премиальные карты приходится не более 2-3% рынка. При этом он сообщил, что совсем иная картина наблюдается в использовании карты: на первом месте по торговым оборотам карты уровня Classic, MasterCard Standard (около 40-45%), Electron, Maestro (около 30% рынка) и более 30% приходится на премиальные карты. Срок действия платежных карт в Украине — в среднем 2 года.

Стоимость оформления платежных карт за последние несколько лет принципиально не изменилась. При этом существует возможность бесплатного оформления «пластика», однако в данном случае банк возьмет с владельца карты абонентскую плату.

«На начало июля стоимость открытия карт типа Visa Electron/Maestro составила 20-75 грн., - сообщила директор розничного бизнеса «Надра Банка» Валентина Брожик. - При этом каждый третий банк готов оформить карту бесплатно».

По словам В.Брожик, абонентская плата составляет от 25 до 200 грн. в год. Минимальная стоимость обслуживания карт на начало июля 2011 г. составила 2,5 грн.

Карты классом выше — типа Visa Classic/Mastercard Standard можно оформить за 50-130 грн. Максимальная плата за оформление карточки зарегистрирована в одном из государственных украинских банков — 270 грн. Стоимость обслуживания будет обходиться держателю Visa Classic/ Mastercard Standard от 100 до 200 грн в год.

По словам В.Буданова, на сегодня многие банки сфокусировались на развитии премиального сегмента уровня Gold, Platinum, предлагая как банковские сервисы и услуги, так и предложения партнеров.

«Развитие данного направления выгодно для банков, при этом наиболее интересным является реализации карты в рамках пакетов услуг. Сама по себе платежная карта является простым и удобным инструментом привлечения клиентов», - говорит В.Буданов.

По результатам исследования сегмента зарплатных проектов в Украине, проводимого в августе-ноябре 2010 года компанией Validata в 7 украинских городах: Киеве, Харькове, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Львове и Запорожье, 75% от общего числа компаний используют карты одинакового класса, а в тех компаниях, где дифференциация существует (25%), премиальными картами пользуются в основном топ-менеджеры (82%), начальники отделов (6%) и менеджеры среднего звена (3%).

По словам В.Брожик, основные отличия карты высокого класса от других — возможность получить более выгодные условия по кредитованию и индивидуальное обслуживание такого клиента, что предполагает персонального менеджера.

Она сообщила, что оформление карты премиум-сегмента типа Visa Gold/ Mastercard Gold составляет в банках 500 грн., и в такую же сумму обойдется держателю карты ежегодное обслуживание. Размер комиссии за снятие наличных примерно одинаковый для всех классов карт. Так, в Украине в кассах и банкоматах банка-эмитента размер комиссии составляет от 0,5% до 1%. При этом банки определяют свой индивидуальный минимум за эту услугу — от 1 до 5 грн.

Если вы захотите снять деньги в «чужих» банках или банкоматах, сумма комиссий составит 1,5% + 5-16 грн. За обналичивание средств за границей держатель карты теряет 1%, но не менее 30-40 грн.

Размер комиссии за безналичный перевод на карту в банке-эмитенте — 0,5-1%, что незначительно ниже размера комиссии для этого же клиента в другом банке — 0,75—1%.

Комиссию за пополнение текущего счета клиентом через кассу банки не взимают. Но за пополнение третьим лицом некоторые банки берут 0,2-0,5%. По словам В.Брожик, таких банков не более 5%. Эта же ценовая политика характерна и в отношении формирования размера комиссии за безналичное пополнение.

Среди распространенных дополнительных условий банков с клиентами - владельцами текущих счетов можно выделить наличие обязательного неснижаемого остатка, который банки устанавливают индивидуально.

Несмотря не перспективность карточного бизнеса, каждый банк видит эту перспективность по-своему, и соответственно формирует индивидуальную стратегию развития этого направления. Так А.Яблуновский сообщил, что для многих банков карточным бизнес является дотационным, когда, например, зарплатный проект обслуживается по нерентабельным тарифам, но банк в целом получает прибыль с обслуживания клиента. «Может быть, такой бизнес и самодостаточен, когда акцент сделан на кредитные продукты, которые сами по себе доходные. В любом случае, карточный бизнес является необходимой составляющей для банка, который хочет присутствовать в розничном сегменте», - отмечает А.Яблуновский.

«На сегодня на банковском рынке достаточно предложений по обслуживанию платежных карт, и каждый клиент может выбирать тот вариант, который подходит именно ему, - отметила В.Брожик. - Главные преимущества любой карты, независимо от ее уровня, - защита средств и удобство при расчетах. Поэтому, выбирая карту, стоит обращать внимание на банк: чем он крупнее и чем больше у него сеть отделений и банкоматов, тем удобнее для клиента».

По словам А.Яблуновского, рост рынка платежных карт, как в принципе и в любом другом виде розничного бизнеса, определяется в основном объективными экономическими факторами и политикой государства в финансовой сфере. Например, одним из индикативных показателей уровня развития карточного рынка является доля безналичных оборотов по картам, по отношению к наличным. «Рост данного показателя зависит, как от уровня доходов держателя карты, его возможности покупать товары в магазинах, а не на рынках, так и от доступности сети приема карт, в том числе и в небольших магазинах, ресторанах, где решение об установке терминала напрямую зависит от желания владельцев показывать реальный оборот, на что в свою очередь влияет фискальная политика государства», - отмечает банкир.

Как свидетельствует статистика, число граждан, приобретающих ежегодно карты «голд» и «платинум»-карты, в Украине растет, а учитывая данные Государственной службы статистики о росте реальных доходов населения в I квартале 2011 года, против аналогичного периода 2010 года, на 8,7%, можно уверенно говорить о том, что «пластик» вскоре снова станет модным.

Савва Алексеев