“Ощадбанк” сократил чистую прибыль на 32% – до 247 млн. грн.

«Ощадбанк» (г. Киев) в первом полугодии 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократил чистую прибыль на 32% – до 247,410 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка за отчетный период увеличились на 23% и на 1 июля 2011 года составили 72,452 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 10%, до 49,452 млрд. грн., обязательства – на 30%, до 55,055 млрд. грн., уставный капитал – на 4%, до 14,496 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 5% – до 17,396 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.