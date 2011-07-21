Fitch изменило прогноз рейтингов Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз долгосрочных рейтингов дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте со «стабильного» на «позитивный», подтвердив долгосрочные и краткосрочные РДЭ на уровне «В/В», сообщается на Fitch.

Также сообщается, что страновой потолок рейтинга Украины подтвержден на уровне «В».

«Пересмотр прогноза по рейтингам на «позитивный» отражает, что бюджетный дефицит Украины находится на пути к существенному сокращению в 2011 г., чему способствует восстановление экономики и сдерживание расходов, – отмечает директор в аналитической группе Fitch по суверенным рейтингам Чарльз СЕВИЛЬ. – Более того, в июле правительство Украины получило одобрение от парламента на проведение непопулярной пенсионной реформы, что подтверждает нацеленность на решение среднесрочных фискальных задач и осуществление, по крайней мере, части реформ, оговоренных с МВФ».

Также отмечается, что правительство Украины добилось прогресса на пути сокращения общего бюджетного дефицита до прогнозируемого Fitch уровня в 4% ВВП в 2011 г. с 7,9% в 2010 г. Однако продолжающиеся задержки с корректировками внутренних цен на газ, еще одного намерения по соглашению с МВФ, приведут к потерям на уровне государственной нефтегазовой компании НАК "Нафтогаз Украины" ("CCC"/прогноз "Стабильный"). Покрытие убытков "Нафтогаза" приведет к увеличению консолидированного общего государственного бюджетного дефицита выше целевого ориентира в 3,5%, согласованного с МВФ, минимум на 0,5% ВВП. Готовность к улучшению бюджетных показателей может несколько ослабнуть в преддверие выборов в законодательный орган в сентябре 2012 г., однако по базовому сценарию Fitch такое ослабление будет умеренным.

Улучшение бюджетных показателей и восстановление экономики должны способствовать стабилизации общего государственного долга на уровне около 30% ВВП в конце 2011 г., если не возникнет необходимости дальнейшей рекапитализации банковского сектора. Указанный уровень ниже десятилетнего медианного уровня для стран с рейтингами в категории "B", который составляет 40% ВВП, хотя гарантии правительства эквивалентны еще 10% ВВП.

Fitch прогнозирует рост экономики страны на 4%-5% в 2011-2012 гг. после подъема на 4,2% в 2010 г., по мере увеличения спроса на внутреннем рынке. В то же время экономика Украины является открытой и по-прежнему зависит от высокоцикличной металлургической отрасли и затратного импорта газа, что делает ее уязвимой к глобальным экономическим шокам. Слабый бизнес-климат сдерживает реализацию очевидного потенциала роста страны.

Банковская система остается под давлением, однако очевидно, что качество активов, пострадавшее от серьезной рецессии и девальвации в 2008-2009 гг., стабилизировалось. Наблюдается рост банковского кредитования, хотя этот процесс идет осторожно, и банки постепенно выплачивают кредиты, полученные от Национального банка Украины ("НБУ") в период кризиса. По оценкам Fitch, средний объем проблемных кредитов, включая реструктурированные кредиты, составлял 40% всех кредитов, что гораздо выше оценок по местному определению проблемных кредитов в 15% на июнь 2011 г. По базовому сценарию Fitch, рекапитализация банков не заберет значительных дополнительных ресурсов государства в размере больше 10% ВВП, которые обещаны по настоящее время.

Правительство и частный сектор успешно выходили на внешние и внутренний долговые рынки в 2011 г., что смягчает обеспокоенность по поводу способности страны самостоятельно обеспечивать себя финансированием в краткосрочной перспективе. Соглашение о стабилизационном кредите от МВФ, подписанное в июле 2010 г., предусматривало поддержку платежного баланса на 15 млрд. долл. по декабрь 2012 г., однако с февраля 2011 г. отмечались отклонения от реализации программы. Fitch считает, что действия властей по настоящее время указывают на то, что правительство в состоянии осуществить достаточный объем реформ, чтобы снова открыть финансирование от МВФ, если произойдет ухудшение внешних условий.

По информации Fitch, ключевым фактором уязвимости остаются внешние финансы. Страна имеет большие потребности во внешнем финансировании, и ей предстоят увеличивающиеся выплаты МВФ в 2012 и 2013 гг. Общий внешний долг превышает 80% ВВП, что заметно больше медианного показателя для стран с рейтингом в категории "B", однако уровни пролонгирования по внешнему долгу частного сектора являются высокими, и наибольшая часть этого долга относится к обязательствам перед зарубежными материнскими банками или компаниями. Совокупные валютные резервы восстановились до своего докризисного максимума в 38 млрд. долл. (покрывая 4,5 мес. текущего платежного баланса). Дефицит счета текущих операций увеличится до 3,6% ВВП в 2011 г., но должен быть полностью профинансирован за счет прямых иностранных инвестиций.

В ответ на ценовое давление идет постепенное ужесточение монетарной политики, и инфляция в 2011 г. ожидается на уровне в среднем около 10%. НБУ поддерживает фактическую привязку валютного курса, который остается стабильным с декабря 2009 г., а уровень долларизации снижается.

В сообщении указывается, что к повышению рейтингов может привести дальнейший устойчивый рост без макроэкономических дисбалансов, а также улучшения в банковском секторе, дальнейший прогресс в сокращении бюджетного дефицита и разрешение среднесрочных сложностей в сфере государственных финансов. В то же время существуют риски, которые могут привести к негативному рейтинговому действию, включая риск значительного фискального ослабления перед парламентскими выборами 2012 года, заметного ухудшения внешней конъюнктуры или внутренних политических потрясений.