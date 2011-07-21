Нацбанк продлил действие временной администрации в «Соцкомбанке» до 21 октября

Правление Национального банка Украины постановлением №243 от 20 июля 2011 года продлило действие временной администрации и полномочия временного администратора АО «КБ «Соцкомбанк» – начальника отдела банковского надзора Управления Нацбанка в Одесской области Натальи ХОРОЛЕНКО на 3 месяца, с 21 июля до 21 октября 2011 года.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, полномочия на выполнение функций временного администратора КБ «Соцкомбанк» на период его временного отсутствия переданы заведующему сектором регистрации, лицензирования и мониторинга банков отдела банковского надзора Управления НБУ в Одесской области Сергею БОКИЮ.

Справка УНИАН. КБ «Соцкомбанк» основан в 2003 году.

Активы банка на 1 апреля 2011 года составили 0,427 млрд. грн., обязательства – 0,527 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 0,727 млрд. грн., собственный капитал - «минус» 99,848 млн. грн., уставный капитал - 155,227 млн. грн.

Чистый убыток ПАО «КБ «Соцкомбанк» в январе-марте 2011 года составил 217,239 млн. грн., что в 6,7 раза больше показателя за аналогичный период 2010 года.

На 1 апреля 2011 года 79,8798% акций банка принадлежали «Hertensteegh B.V.»