ЕС продлит сроки новых кредитов для Греции, Ирландии, Португалии и снизит ставки

Лидеры Евросоюза (ЕС) по итогам экстренного саммита, проходящего 21 июля в Брюсселе, примут решение о продлении сроков новых кредитов из Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) для Греции, Ирландии, Португалии, а также снижении ставок по будущим займам, сообщает РБК.

В проекте итогового документа саммита, EFSF будет выдавать кредиты проблемным странам минимум на 15 лет, а не на 7,5 лет, как в настоящее время. Процентные ставки будут снижены примерно на 1 процентный пункт - с текущих 4,5% для Греции и Португалии.