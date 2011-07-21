В Одессе за год средняя сумма взяток возросла почти в два раза - милиция

В Одессе средняя сумма взяток должностным лицам органов государственной власти и местного самоуправления возросла в течение года почти в 2 раза – с 26 тыс. грн. до 48 тыс. 710 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Отдела противодействия взяточничеству ГУМВД Украины в Одесской области Игорь ФОРНАЛЬЧУК.

По его словам, «к уголовной ответственности сейчас привлекаются по задокументированным фактам 97 коррупционеров, в том числе 54 чиновника органов власти и 43 должностных лица, представляющих контролирующие органы».

Всего с начала года выявлено 217 фактов коррупционных деяний, общая сумма зафиксированных взяток составила 3 млн. 409 тыс. грн. Причем, акцентировал И.ФОРНАЛЬЧУК, «наблюдается резкое увеличение фактов коррупции в местных вузах – нами задокументировано 44 таких факта».

Обращаясь через СМИ к одесситам, И.ФОРНАЛЬЧУК призвал их смелее противодействовать коррупционерам, отметив, что, согласно ст. 319 УК Украины, с заявителя снимается ответственность за то, что он давал взятку в случаях вымогательства со стороны должностных лиц. «Это касается всех - от предпринимателя до старосты в университете», - подытожил офицер милиции.