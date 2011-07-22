Межбанк: открытие торгов - 7,9960/8,0000 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9960/8,0000 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2887/91, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,5350/11,5425. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,4272/74 (четверг — 1,4272/74).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9790/7,9890.