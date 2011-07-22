Fitch изменило прогноз рейтингов 8 украинских банков на «позитивный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило со «стабильного» на «позитивный» прогноз по рейтингам восьми украинских банков и подтвердило все рейтинги этих банков.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, данные рейтинговые действия последовали за пересмотром со «стабильного» на «позитивный» прогноза по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте.

Изменение прогноза по рейтингам «УкрСиббанка», «Укрсоцбанка», банка «Форум», «ПроКредит Банка» (Украина), «Правэкс-Банка» и «ВТБ Банка» (Украина) отражает более высокую вероятность повышения странового потолка Украины («B») вслед за изменением прогноза по суверенным рейтингам. Страновой потолок Украины, который отражает трансфертный риск и риск конвертации, сдерживает долгосрочные РДЭ банков в иностранной валюте, так как ограничивает степень, в которой поддержка со стороны мажоритарных иностранных акционеров этих банков может учитываться в их рейтингах. Долгосрочные РДЭ банков в национальной валюте «B+» также принимают во внимание страновые риски Украины.

Пересмотр прогноза по рейтингу государственного ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») и ОАО «Государственный Ощадный Банк Украины» («Ощадбанк») отражает мнение Fitch о том, что хотя способность государства предоставлять поддержку в случае необходимости остается ограниченной, о чем свидетельствуют суверенные долгосрочные РДЭ «B», такая способность в настоящее время, скорее всего, улучшится, о чем свидетельствует «позитивный» прогноз.

В сообщении указывается, что рейтинги устойчивости банков в иностранной собственности отражают все еще слабое качество активов и потенциальную потребность в дальнейшей рекапитализации. Рейтинги также принимают во внимание в целом невысокую прибыльность банков в результате продолжающегося уменьшения заимствований, снижения рыночных ставок и высокой стоимости кредитных рисков. Каждый из этих банков сообщил о высоких уровнях проблемных кредитов (кредиты с просрочкой более 90 дней) и реструктурированных кредитов. В среднем эти кредиты вместе составили 55% от кредитных портфелей на конец 1 кв. 2011 г., а проблемные кредиты в отдельности составляли около 20% (в конце 1 полугодия 2010 г. 56% и 18% соответственно). В то же время в некоторых банках эти показатели существенно отличаются от средних значений. Более высокий рейтинг устойчивости у «ПроКредит Банка» (Украина) отражает существенно более низкий уровень проблемных кредитов у этой финансовой организации, хотя уровень реструктурированных кредитов соответствует данным у сопоставимых банков.

Fitch отмечает, что появление новых проблемных активов было ограниченным в 1 кв. 2011 г., после того как во 2 полугодии 2010 г. был отмечен лишь умеренный рост, что указывает на то, что уровни просроченных кредитов достигли дна. Способность абсорбировать убытки по кредитам улучшалась в различной степени на конец 1 кв. 2011 г., так как банки наращивали резервы и получали новый капитал. Однако, по мнению Fitch, это способность все еще может оказаться недостаточной с учетом масштаба проблем, так как финансовые позиции заемщиков еще не стабилизировались.

Потенциал повышения рейтингов устойчивости банков может появиться в случае эффективного управления проблемными кредитами в операционной среде, которая является в целом благоприятной, вместе с дальнейшим укреплением позиций капитала.

Подтверждение рейтингов устойчивости «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» отражает существенную способность абсорбировать убытки за счет их позиций капитала, стабильной структуры фондирования и хорошей ликвидности. В то же время, эти рейтинги учитывают степень проблем с качеством активов и высокие уровни концентрации кредитования. Кроме того, рейтинг устойчивости «Ощадбанка» отражает сохранение неопределенности по поводу крупного кредита государственной компании НАК «Нафтогаз Украины» («CCC») и зависимость от финансовой поддержки со стороны Национального банка Украины по такому кредиту.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз долгосрочных рейтингов дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте со «стабильного» на «позитивный», подтвердив долгосрочные и краткосрочные РДЭ на уровне «В/В».