Кабмин ввел должность пресс-секретаря в схему должностных окладов работников СНБОУ

Кабинет министров ввел должность пресс-секретаря в схему должностных окладов руководящих работников и специалистов аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ).

Соответствующее правительственное постановление от 20 июля 2011 года №759 размещено на официальном сайте Кабмина.

Данным документом вносятся изменения в постановление Кабмина от 9 марта 2006 года №268 «Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов».

Согласно постановлению, данный порядок дополняется позицией «пресс-секретарь» с окладом в размере 2295 грн.