Банковская система Украины сократила сальдированный убыток в 7,5 раза

Украинская банковская система в первом полугодии 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократили сальдированный убыток в 7,5 раза – до 1,1 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

«Доходы банков Украины за первое полугодие 2011 года по сравнению с соответствующим периодом 2010 года увеличились на 4,1% и составили 67,9 млрд. грн.

Расходы банков сократились на 6,2% и составляли 68,9 млрд. грн.», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 июля 2011 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 178 банков.

Справка УНИАН. Украинская банковская система в 2010 году сократила убыток почти в 3 раза – до 13,027 млрд. грн.