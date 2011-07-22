«Альфа-Банк» в І полугодии увеличил чистую прибыль в 13 раз

ПАО «Альфа-Банк» (Киев) в первом полугодии 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличил чистую прибыль в 13 раз, - с 551 тыс. грн. до 7,29 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете “Голос Украины» от 22 июля 2011 года.

Активы банка за отчетный период увеличились на 8% и на 1 июля 2011 года составили 28,786 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 7%, до 24,432 млрд. грн., обязательства - на 9%, до 25,613 млрд. грн. Уставный капитал банка оставался на уровне 3,716 млрд. грн., собственный капитал вырос на 1,6%, до 3,173 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

«Альфа-Банк» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».