«Укрсоцбанк» сократил чистую прибыль в 3,5 раза

ПАО «Укрсоцбанк» (Киев) в первом полугодии 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократило чистую прибыль в 3,5 раза - до 5,161 млн. грн.

Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте банка.

Активы банка в отчетном периоде сократились на 4% и на 1 июля 2011 года составили 39,968 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов выросли на 0,6%, до 37,705 млрд. грн., обязательства сократились на 5%, до 33,389 млрд. грн.

Уставный капитал в отчетном периоде оставался на уровне 1,270 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 0,1% - до 6,579 млрд. грн.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Итальянская группа UniCredit владеет 95,4439% акций «Укрсоцбанка».