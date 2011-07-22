Торги на межбанке торги сегодня закрылись котировками 7,9905-7,9950 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9960/8,0000, к 12:00 цены снизились 7,9925/7,9950. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9905/7,9950 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2887/91, к 12:00 цены понизились 0,2884/87. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2881/84. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,7035 (-0,2564).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4375/1,4435. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,5350/11,5425, к 12:00 цены ушли вниз 11,5110/11,5190. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 11,4995/11,5100.