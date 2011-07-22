«Проминвестбанк» получил чистую прибыль в 3,6 млн. грн.

"Проминвестбанк" (ПИБ, Киев) в первом полугодии 2011 года получил 3,608 млн. грн. чистой прибыли, по сравнению с убытком в размере 454 млн. грн. за соответствующий период 2010 года.

Этом говорится в отчете, обнародованном на Интернет-сайте банка.

Активы банка за отчетный период сократились на 0,07% и на 1 июля 2011 года составили 34,591 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов увеличились на 6%, до 27,162 млрд. грн., обязательства сократились на 0,09%, до 29,997 млрд. грн.

Уставный капитал банка за отчетный период оставался на уровне 5,299 млрд. грн., собственный капитал вырос на 0,08% – до 4,593 млрд. грн.

Справка УНИАН. "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" ("Проминвестбанк") создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Российская Федерация) владеет 93,84% "Проминвестбанка".