«Сведбанк» сократил чистую прибыль на 7%

«Сведбанк» (г. Киев) в первом полугодии 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократил чистую прибыль на 7% - до 44,044 млн. грн.

Об этом говорится в отчете, обнародованном на сайте банка.

Активы банка за отчетный период уменьшились на 5% и на 1 июля 2011 года составили 11,6,3 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 20%, до 12,289 млрд. грн., обязательства - на 6%, до 10,086 млрд. грн. Уставный капитал оставался на уровне 5,441 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 3% - до 1,516 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Сведбанк» (г. Киев) основано в 1991 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

99,9998% акций украинского кредитно-финансового учреждения принадлежат Swedbank (Швеция).