ЕБРР повысил прогноз роста ВВП Украины

Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2011 г по сравнению с майским прогнозом на 0,5 п. п. - до 5%.

Об этом сообщается на сайте ЕБРР.

«Экономика Украины продолжает выходить из кризиса, с ростом, обусловленным, в основном, внутренним спросом. В июле 2011 г. парламент одобрил пенсионную реформу, что должно усилить госбаланс и поддержать развитие рынка капитала в течение времени. Однако, значительные реформы энергетического сектора - ключ к будущему траншу МВФ по программе stand-by - по-прежнему сталкиваются с политическим сопротивлением. Инфляция остается высокой, в значительной степени из-за последствий недавних событий на глобальном рынке энергетики и повышением цен на продовольствие», - говорится в сообщении банка.

ЕБРР оставил без изменений прогноз роста ВВП Украины в 2012 году на уровне 4,5%. В то же время банк повысил прогноз инфляции на 2011 год с 7,8% (майский прогноз) — до 9%.

Как сообщал УНИАН, 20 июля на заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Николай АЗАРОВ сообщил, что по предварительным данным, рост ВВП в Украине за январь-июнь составил 4,4%.

Справка УНИАН. В госбюджете на 2011 год предусмотрен рост ВВП на уровне 4,5%.