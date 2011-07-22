Решение ЕС по Греции поможет возвращению украинских компаний на рынок внешнего капитала

Решение Европейского союза по Греции (а также по Португалии и Ирландии) дает надежду на то, что кризис в Европе не получит дальнейшей эскалации и украинские компании смогут вернуться на рынок внешнего капитала уже осенью.

Так прокомментировал последние решения лидеров ЕС директор аналитического департамента инвесткомпании Dragon Capital Андрей БЕСПЯТОВ.

По его словам, решение ЕС было, пожалуй, самым ожидаем событием прошедших нескольких недель. Аналитик считает позитивным, что были приняты меры в достаточной степени (пакет вливаний в размере оценочно 109 млрд. евро, ожидаемое участие МВФ в софинансировании, увеличение сроков обращения и стоимости долгов), чтобы снизить напряжение инвесторов относительно углубления долгового кризиса в ЕС. "В целом решения в Европе должны придать большей уверенности мировым рынкам, чего так не хватает последнее время на фоне общей волатильности финансовых рынков", - отметил А.БЕСПЯТОВ.

По его информации, фондовые рынки отреагировали позитивно на вчерашние решения. Евро также выросло чуть более, чем на 1%. "Хотя на украинские облигации больше повлияло улучшение прогноза рейтинга Украины РА Fitch до позитивного", - отметил аналитик.

По его словам, мировые финансовые рынки также находятся в ожидании решения вопроса в США касательно увеличения предельного значения госдолга/уменьшения фискального дефицита, но для Европы вчерашнее решение было без преувеличения критически важным.

Как сообщал УНИАН, лидеры стран-членов зоны евро решили предоставить Греции дополнительно 159 млрд. евро помощи. Соответствующее решение было принято на саммите глав государств - членов зоны евро вечером 21 июля. Согласно финальному заявлению саммита, 50 млрд. евро помощи предоставят частные инвесторы, 109 млрд. евро – страны - члены Европейского Союза и МВФ.