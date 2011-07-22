Банк «Надра» до августа планирует привлечь 525 млн. грн. субдолга

Банк «Надра» до 1 августа текущего года планирует привлечь 525 млн. грн. на условиях субординированного долга.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Кроме того, для улучшения финансового состояния банк планирует получить еще около 500 млн. грн. за счет погашения крупных кредитов.

Банк «Надра», отмечается в сообщении, увеличивает регулятивный капитал, чтобы привести его в соответствие с нормативами НБУ.

«Таким образом, «Надра Банк» выполнит все необходимые условия по выходу банка из режима временной администрации», - говорится в сообщении банка.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» работает временная администрация.

Во втором квартале т.г. банк провел допэмиссию акций на 3,5 млрд. грн. По ее результатам компания Centragas Holding AG (г. Вена, Австрия), которую контролирует украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ, приобрела 89,9659% акций банка.

Пакеты акций, принадлежащих кипрским компаниям, сократились: Novartik Trading Limited - с 60,9967% до 6,1205%, Manmade Enterprises Limited - с 30,7406% до 3,0845%.