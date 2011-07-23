Кабмин решил заменить в форме налоговиков шевроны на погоны

Кабинет министров Украины принял решение заменить в форме сотрудников Государственной налоговой службы шевроны на погоны.

Соответствующее постановление №773 от 20 июля размещено на сайте правительства.

Согласно документу, погоны главного и государственных советников ГНС будут изготовляться из специальной ткани и вышиты нитями золотистого цвета.

Нашивные погоны темно-зеленого цвета будут разукрашены кантом зеленого цвета.

В верхней части будет размещен Государственный герб Украины, обшитый ветвями, в средней части - звездочка диаметром 35 мм.

На погонах государственных советников налоговой службы будут вышиты звездочки диаметром 25 мм в зависимости от ранга: I ранг - по три звездочки; II ранг - по две; III ранга - по одной звездочке.

Погоны советников и инспекторов налоговой службы темно-зеленого цвета с золотыми просветами.

Погоны советников ГНС будут иметь два золотых просвета. На таких погонах крепятся звездочки диаметром 20 мм в зависимости от ранга: I ранг - по три звездочки; II ранг - по две; III ранг - по одной звездочке.

Погоны инспекторов налоговой службы будут иметь один золотой просвет. На таких погонах крепятся звездочки диаметром 14 мм в зависимости от ранга: I ранг - по три звездочки; II ранг - по две звездочки; III ранга - по одной звездочке.