В Латвии проходит референдум по вопросу роспуска Сейма

В Латвии сегодня проходит общенациональный референдум по вопросу о роспуске парламента страны - Сейма.

Голосование проводится по инициативе экс-Президента Валдиса Затлерса, который обвинил депутатов в покрывательстве коррупции, передает Радио «Свобода».

Сейм будет распущен, если за это проголосует простое большинство от принявших участие в голосовании. В этом случае новые выборы пройдут в ближайшие два месяца. Согласно последним прогнозам, большинство латвийских избирателей поддержит роспуск Сейма.