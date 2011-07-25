Ситуация на рынке депозитов физлиц немного изменилась - эксперт

Ситуация на рынке депозитов физических лиц за прошедшую неделю немного изменилась.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, некоторые банки уменьшили процентные ставки по депозитам в валюте, а некоторые наоборот - увеличили. Но, несмотря на это, минимальная процентная ставка по депозитам в долларах США на 3 и 6 месяцев снизилась. Самыми же выгодными для клиентов по-прежнему остаются долгосрочные вклады на 12 месяцев как в гривне, так и в валюте.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, процентные ставки по депозитам в гривне к концу прошлой недели сложились следующие: на срок 1 месяц – от 1,5 до 9,5% годовых (средняя – 5,88%); 3 месяца – от 4,2 до 13% (средняя - 8,86%); 6 месяцев – от 5,5 до 14,5% (средняя – 10,53%); 12 месяцев – от 8 до 15,5% (средняя - 11,91%).

По информации эксперта, по вкладам в долларах США ставки таковы: на срок 1 месяц – от 1,5 до 5,75% годовых (средняя - 3,26%); 3 месяца – от 1,6 до 7,75% (средняя – 4,58%); 6 месяцев – от 1,6 до 8,25% (средняя - 5,33%); 12 месяцев – от 2,75 до 8,75% (средняя - 6%).

Н.СИНЯВСКАЯ сообщила, что по депозитам в евровалюте ставки сложились следующие: на срок 1 месяц – от 0,5 до 4% годовых (средняя - 2,12%); 3 месяца – от 0,7 до 6,75% (средняя - 3,10%); на 6 месяцев – от 1 до 7,25% (средняя - 3,59%); 12 месяцев – от 1,4 до 7,75% (средняя - 4,2%).