Более 94% участников референдума проголосовали за роспуск парламента Латвии

Центральная избирательная комиссия Латвии подсчитала данные по итогам референдума по вопросу роспуска Сейма на всех избирательных участках на территории страны и на большей части участков за границей - всего на 1005 из 1028.

За роспуск парламента проголосовали более 94% участников голосования, сообщает РИА «Новости».

В Латвии референдум проходил в субботу на 950 участках, за рубежом - на 78. Данные с 23 участков, которые еще не подсчитали, не окажут на результат референдума серьезного влияния.

По данным ЦИК, на 1005 участках проголосовал 686721 гражданин Латвии. Из них за роспуск Сейма - 647540 человек (94,29%), против - 37713 человек (5,49%). 1468 (0, 21%) бюллетеней были признаны недействительными.

После того, как Сейм отказал Бюро по борьбе с коррупцией в обыске дома депутата и крупного бизнесмена Айнарса ШЛЕСЕРСА, подозреваемого в коррупционных сделках, Валдис ЗАТЛЕРС, который тогда был Президентом Латвии, назвал это позором и 28 мая объявил о начале процедуры роспуска Сейма.

Если простое большинство избирателей проголосует за роспуск парламента, он будет распущен.

Новые парламентские выборы должны будут пройти не позднее двух месяцев после роспуска Сейма. Если бы избиратели не поддержали роспуск Сейма, Президент должен был лишиться должности, а Сейм - продолжать работу. Однако В.ЗАТЛЕРС уже сложил полномочия Президента, новым главой государства был избран Андрис БЕРЗИНЬШ и ему не пришлось бы уходить в отставку, если бы народ не поддержал инициативу В.ЗАТЛЕРСА, отмечает NEWSru.

Порога явки избирателей на референдуме нет. В голосовании не смогли принять участие около 25 тысяч совершеннолетних граждан Латвии, у которых истек срок действия паспорта и которые еще не успели оформить новый, а также более 350 тысяч жителей со статусом негражданина. Население страны - 2,3 миллиона человек.