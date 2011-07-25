Евро на текущей неделе вряд ли удастся уйти дальше отметки 1.4700 - эксперт

Евро на текущей неделе попытается снова пробить верхнюю границу своего долгосрочного уровня 1.4000-1.4500 вверх, но вряд ли валюте удастся уйти дальше отметки 1.4700. Рост пары евро/доллар продолжится до отметки 1.43 и в случае его преодоления в первые дни недели для евровалюты будет открыт путь к уровню 1.45, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, главная опора для британского фунта находится на уровне 1.6000, проба отметки 1.6300 приведет пару к росту до уровня 1.6500. Швейцарский франк склонен повторять движение евровалюты и в случае ее роста, он также будет укрепляться. Котировка пары доллар/иена преодолела поддержку на уровне 79.00, что открывает ей дорогу в район 78.00.

Наибольшее влияние на рынок на текущей неделе может оказать публикация американских экономических данных (ВВП, экономический отчет по регионам «Бежевая книга», цифры по уверенности потребителей, объемам продаж жилья на первичном рынке). Из данных по другим странам стоит выделить показатели изменения оборота розничной торговли, инфляции потребительских цен в Германии, Австралии и Канаде, английский ВВП. Кроме того, ЦБ Новой Зеландии примет решение о процентной ставке, подчеркивают аналитики FOREX CLUB в Украине.