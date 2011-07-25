Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9910-7,9950 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9910/7,9950 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали – 0,2879/82, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,4540/11,4615. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,4340/42 (пятница — 1,4393/95).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.