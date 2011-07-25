Кабмин распорядился создать территориальные органы Госфининспекции на базе ГлавКРУ

Кабинет министров распорядился создать территориальные органы Государственной финансовой инспекции на базе органов Главного контрольно-ревизионного управления.

Согласно правительственному постановлению от 20 июля 2011 года №765, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина, планируется создать как юрлица публичного права органы Госфининспекции путем реорганизации территориальных органов Главного контрольно-ревизионного управления.

Также устанавливается, что территориальные органы ГлавКРУ, которые реорганизовываются, продолжат выполнять свои полномочия до их передачи.

Предусматривается реорганизация 27 территориальных органов ГлавКРУ.