Янукович освободил Волгу от должности главы Госкомиссии по регулированию рынков финуслуг
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Василия ВОЛГУ от должности главы Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
В.ВОЛГА уволен в соответствии с пунктом 6 части первой статьи 30 Закона Украины «О государственной службе» за нарушение присяги государственного служащего.
Как сообщал УНИАН, В.ВОЛГА возглавлял Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг с марта 2010 года.
19 июля этого года он был задержан следователем Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудниками СБУ.
21 июля и.о. генерального прокурора Ренат КУЗЬМИН сообщил, что Генпрокуратурой возбуждено против В.ВОЛГИ уголовное дело по статье 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупных размерах должностным лицом по предварительному сговору с группой лиц).
20 июля Печерский райсуд Киева избрал В.ВОЛГЕ меру пресечения в виде содержания под стражей.