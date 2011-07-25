«Райффайзен Банк Аваль» сократил чистую прибыль на 59%

«Райффайзен Банк Аваль» (Киев) в первом полугодии 2011 года сократил чистую прибыль на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 14,808 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, активы банка за указанный период сократились на 0,02% и на 1 июля 2011 года составили 55,09 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – выросли на 0,8%, до 44,211 млрд. грн., обязательства – уменьшились на 0,03%, до 48,65 млрд. грн. Уставный капитал банка оставался на уровне 3,003 млрд. грн., собственный капитал – увеличился на 0,05%, до 6,444 млрд. грн.

Справка УНИАН. Акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Австрийская группа "Райффайзен" владеет 96,18% акций «Райффайзен Банка Аваль».