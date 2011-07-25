Янукович освободил Адамовича от должности члена Госфинуслуг

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Виктора АДАМОВИЧА от должности члена Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины – директора Департамента временного администрирования финансово-кредитных учреждений.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Решение принято в соответствии с пунктом 6 части первой статьи 30 Закона Украины «О государственной службе» за нарушение присяги государственного служащего.

Как сообщал УНИАН, 21 июля генеральный прокурор Ренат КУЗЬМИН заявил, что Генпрокуратура возбудила против четырех должностных лиц Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, в том числе председателя Василия ВОЛГИ, уголовное дело по статье 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупных размерах должностными лицами, которые занимают ответственные посты, по предварительному сговору с группой лиц).

20 июля Печерский райсуд Киева избрал В.ВОЛГЕ меру пресечения в виде содержания под стражей.