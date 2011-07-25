Fitch подтвердило рейтинг Харькова

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги города Харькова в иностранной и национальной валюте на уровне «B», а также краткосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне «B» и национальный долгосрочный рейтинг на уровне «AA-(ukr)». Прогноз по долгосрочным рейтингам города – «стабильный».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, рейтинги Харькова отражают улучшение макроэкономических условий, снижение политических рисков, достаточную ликвидность и адекватное исполнение бюджета в 2010 г. с ожидаемыми улучшениями в 2011 г. Кроме того, рейтинги учитывают негибкие операционные расходы города и планируемое увеличение прямого долга.

Fitch отмечает, что проведение дальнейших позитивных рейтинговых действий будет зависеть от повышения суверенных рейтингов и способности города достичь показателя операционной маржи около 10%, а также сдержать прямой долг на уровне менее 20% текущих доходов. И наоборот, если операционная маржа составит менее 5% в сочетании с существенным ухудшением показателей долга и обеспеченности долга, это окажет негативное давление на рейтинги.

Fitch ожидает, что экономика Харькова испытает на себе благоприятное воздействие продолжающегося роста ВВП страны в 2011 г., как прогнозируется, на 4,5% в год. Экономика города диверсифицирована по отраслям и видам услуг и поддерживается за счет наличия большого числа компаний. Позитивное влияние на Харьков оказало восстановление экономики страны. Так, ВВП Украины повысился на 4,2% в 2010 г. Благоприятная макроэкономическая среда имела позитивное влияние на расширение базы налогообложения Харькова и обеспечила рост операционных доходов на 15,6% в 2010 г. Общенациональные и местные выборы оказали давление на операционные расходы, которые увеличились на 17% в 2010 г.

Fitch ожидает умеренного улучшения операционных показателей Харькова в 2011 г., чему будет способствовать дальнейший рост налоговых доходов при операционном балансе за полный год на уровне около 9-10% операционных доходов. Операционная маржа Харькова колебалась на уровне 5-6% в 2009-2010 гг. ввиду отрицательного влияния финансового кризиса на этот показатель. Операционные расходы города остаются негибкими статьями, так как негибкие статьи – текущие трансферты и оплата труда – составили 77,1% таких операционных расходов в 2010 г.

Также указывается, что прямой долг города умеренно повысился в 2010 г., в то время как ранее у Харькова не было долга. Это было обусловлено привлечением банковских кредитов на 103 млн. грн. для улучшений в секторе общественного транспорта. Fitch ожидает дальнейшего увеличения прямого долга города в 2011 г. вплоть до 300 млн. грн., когда начнется реализация крупных инфраструктурных проектов для проведения Евро-2012. Fitch отмечает, что прямой долг Харькова после предполагаемого увеличения общего долга останется управляемым на уровне менее 10% текущих доходов.