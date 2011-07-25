«Индустриалбанк» увеличил чистую прибыль на 46%

Чистая прибыль АКБ «Индустриалбанк» в январе-июне 2011 года увеличилась на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и на 1 июля т.г. составила 10,843 млн. грн.

Об этом в сообщается в системе раскрытия информации Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, активы банка с начала года выросли на 15% и на 1 июля 2011 года составили 3,764 млрд. грн., обязательства – на 16,5%, до 3,01 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – уменьшились на 2,8%, до 2 млрд. грн., собственный капитал – вырос на 9,7%, до 753,23 млн. грн.

Уставный капитал банка в январе-июне 2011 года увеличился на 8,4% – до 607,798 млн. грн.

Справка УНИАН. АКБ «Индустриалбанк» (г. Запорожье) основан в 1990 году.

По данным банка, на 1 июля 2011 года его основными акционерами являлись: страховое общество с дополнительной ответственностью «Запад-Резерв», прямое участие – 17,1884%; физлицо, прямое и опосредованное участие – 11,0712%.