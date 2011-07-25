Эксперты: госдолг Украины на конец года составит 38-44% ВВП

Во втором полугодии этого года можно ожидать некоторого замедления темпов роста государственного долга, вследствие чего прогнозированный размер госдолга на конец 2011 г. составит 62,3 млрд. долл., или 38% ВВП.

Об этом сообщила УНИАН главный экономист инвесткомпании Dragon Capital Елена БЕЛАН.

По ее словам, несмотря на привлечение 2,25 млрд. долл. путем выпуска суверенных облигаций в первом полугодии, можно ожидать, что правительство будет снова выходить на внешние долговые рынки до конца текущего года, чтобы привлечь достаточно средств для покрытия дефицита бюджета. Эксперт прогнозирует, что объем следующего выпуска еврооблигаций может составить 1,0-1,5 млрд. долл. Кроме того, по словам Е.БЕЛАН, из-за постоянного откладывания повышения цен на газ на фоне роста цены импортируемого газа, "Нафтогазу Украины", скорее всего, понадобится дополнительная поддержка. На динамику государственного долга Украины, по словам эксперта, может также повлиять получение очередного кредитного транша МВФ в размере 1,5 млрд. долл. Однако, как отмечает Е.БЕЛАН, несмотря на то, что перспективы его получения значительно улучшились после принятия пенсионной реформы, они все еще остаются "туманными". "Учитывая неопределенность со следующим траншем МВФ, мы не учитываем его в наших прогнозах и ожидаем некоторого замедления темпов роста госдолга во втором полугодии", - отметила эксперт.

Аналитики инвестиционной группы "Сократ" также считают, что в дальнейшем рост задолженности замедлится, так как правительство будет более осторожным в плане наращивания обязательств на фоне долговых проблем Еврозоны и США. По их оценке, текущий уровень долга является приемлемым и к концу 2011 г. может достичь 44% ВВП, что ниже допустимого уровня (60% от ВВП).

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 июня 2011 года составил 60 млрд. 177 млн. долл., что на 4,1% больше показателя на конец мая 2011 года и равняется 36% ВВП, ожидаемого в 2011 г.