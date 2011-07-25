Fitch изменило рейтинг «Индустриалбанка» и подтвердило рейтинги банков «Пивденный» и «Хрещатик»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило со «стабильного» на «негативный» прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента («РДЭ») «Индустриалбанка», и подтвердило рейтинг на уровне «B-».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, одновременно агентство подтвердило долгосрочные РДЭ банка «Хрещатик» и банка «Пивденный» на уровне «B-» со «стабильным» прогнозом.

В сообщении указывается, что пересмотр прогноза по РДЭ «Индустриалбанка» в иностранной валюте отражает обеспокоенность Fitch относительно устойчивости модели бизнеса банка после изменений в структуре акционеров у связанной стороны, «Запорожстали». «В июле 2011 г. компания Metinvest договорилась о покупке 25% «Запорожстали» у акционеров «Индустриалбанка» с опционом на приобретение остальной доли в 25% в течение года. Изменение в структуре акционеров имеет особую значимость для «Индустриалбанка» ввиду значительной нацеленности этой финансовой организации на оказание услуг «Запорожстали» и ее контрагентам, на которые приходилось как минимум половина кредитов и корпоративных клиентских счетов банка» - говорится в сообщении.

Fitch считает, что ожидаемая продажа долей в «Запорожстали» акционерами «Индустриалбанка», вероятно, в конце концов приведет к уходу бизнеса, связанного с этой компанией, из банка. «Это повлечет за собой сокращение и без того относительно небольшого баланса банка и его узкой клиентской базы, а, кроме того, заставит его пересмотреть свою бизнес-модель» - считают в Fitch.

Рейтинги банка «Хрещатик» по-прежнему отражают невысокую прибыльность банка, высокие уровни концентрации по заемщикам, обеспокоенность в плане качества активов, связанную с высокой долей реструктурированных/пролонгированных кредитов, и низкую способность абсорбировать убытки за счет позиции капитала. В то же время рейтинги учитывают ограниченные валютные риски и риски по розничному кредитованию у банка, его участие в муниципальных программах с более низкими рисками, стабильное клиентское фондирование и комфортную ликвидность. По состоянию на конец 1 кв. 2011 г. проблемные и реструктурированные кредиты составляли 9,2% и 49% всего кредитного портфеля банка соответственно. При этом Fitch отмечает, что почти треть реструктурированных кредитов связана с государственными и муниципальными организациями, по которым, по мнению агентства, можно ожидать адекватной возвратности средств. Резервирование по проблемным кредитам находилось на адекватном уровне в 95% в конце 1 кв. 2011 г. по национальным стандартам отчетности, однако на слабом уровне в 15% по проблемным кредитам вместе с пролонгированными/реструктурированными кредитами. По оценкам Fitch, банк «Хрещатик» мог бы повысить резервы на потери по кредитам максимально примерно до 15% кредитного портфеля, не нарушая внутренний регулятивный нижний предел по достаточности капитала в 10%. Запланированный взнос капитала в размере 200 млн. грн. во 2 половине 2011 г. повысит капитал на 27%. Однако банку могут потребоваться дополнительные вливания капитала, если показатели по реструктурированным кредитам будут хуже, чем в настоящее время ожидает руководство. Позиция ликвидности остается комфортной, и ее поддерживает рост депозитов, при этом высоко ликвидные активы (денежные средства и эквиваленты, ценные бумаги, подлежащие рефинансированию Национальным банком Украины, и чистые межбанковские средства со сроком до 30 дней) покрывали 20% клиентских депозитов на конец 1 кв. 2011 г.

Рейтинги банка «Пивденный» отражают значительную концентрацию рисков в кредитном портфеле, большую долю валютного кредитования (47% кредитов), ограниченную способность абсорбировать убытки и все еще сложную операционную среду. Также рейтинги учитывают стабильную нишевую клиентскую базу банка в его регионе деятельности и комфортную ликвидность. Согласно отчетности, проблемные кредиты банка «Пивденный» составляли 5,8% от общего кредитного портфеля на конец 1 кв. 2011 г., что значительно ниже, чем в секторе в среднем. Однако этот показатель следует рассматривать с учетом высокой доли реструктурированных/пролонгированных кредитов в 35%. Резервы под обесценивание кредитов находились на умеренном уровне в 7,8% кредитов в конце 1 кв. 2011 г. по национальным стандартам отчетности. По расчетам Fitch, банк сумел бы увеличить резервы еще на 8% портфеля до того, как это привело бы к нарушению регулятивного показателя достаточности капитала. Ввиду масштаба пролонгированных/ реструктурированных кредитов и высокой концентрации рисков, это следует расценивать как умеренную способность абсорбировать убытки. Подушка ликвидности банка «Пивденный» оставалась адекватной на конец 4 мес. 2011 г. и на 26% покрывала базу депозитов. Кроме того, на конец 1 полугодия 2011 г. у банка не было заимствований с финансовых рынков, то есть, отсутствовали риски рефинансирования.