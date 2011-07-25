Fitch пересмотрело прогноз рейтингов 5 украинских компаний на «позитивный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило со «стабильного» на «позитивный» прогноз по рейтингам пяти украинских компаний вслед за изменениями по суверенным рейтингам Украины.

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Украины в иностранной и национальной валюте были подтверждены на уровне «B» и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте - на уровне «B». Рейтинг странового потолка был подтвержден на уровне «B».

Проведенные рейтинговые действия:

DTEK Holding Limited: Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен со «Стабильного» на «Позитивный». Рейтинг по-прежнему сдерживается суверенным потолком Украины «B». Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B». Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз изменен со «Стабильного» на «Позитивный». Приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», рейтинг возвратности активов «RR4». Краткосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B». Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(ukr)», прогноз «Стабильный». Национальный приоритетный необеспеченный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(ukr)».

Metinvest B.V.: Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен со «Стабильного» на «Позитивный». Рейтинг по-прежнему сдерживается суверенным потолком Украины «B». Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B». Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз изменен со «Стабильного» на «Позитивный». Приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», рейтинг возвратности активов «RR4». Краткосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B». Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(ukr)», прогноз «Стабильный». Национальный краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне «F1+(ukr)».

MHP S.A.: Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен со «Стабильного» на «Позитивный». Рейтинг по-прежнему сдерживается суверенным потолком Украины «B». Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз «Стабильный». Приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», рейтинг возвратности активов «RR4». Существующие облигации имеют совместную гарантию на приоритетной основе от нескольких дочерних структур группы, включая ОАО Мироновский хлебопродукт, промежуточную холдинговую компанию группы. На гарантов вместе приходится более 90% консолидированной выручки и общих активов MHP.

ОАО Мироновский хлебопродукт (дочерняя структура MHP S.A. (99,9%)): Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен со «Стабильного» на «Позитивный». Рейтинг по-прежнему сдерживается суверенным потолком Украины «B». Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз «Стабильный». Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(ukr)», прогноз «Стабильный».

Kernel Holding S.A.: Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B», прогноз изменен со «Стабильного» на «Позитивный». Рейтинг по-прежнему сдерживается суверенным потолком Украины «B». Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B+», прогноз «Стабильный». Национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AA+(ukr)», прогноз «Стабильный».