«Родовид Банк» сократил убыток в 4 раза

«Родовид Банк» (г. Киев) в I полугодии 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, сократил убыток в 4 раза – до 901,107 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Активы банка в отчетном периоде сократились на 8,7% и на 1 июля 2011 года составили 9,57 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 1,5%, до 4,38 млрд. грн., обязательства – на 42,4%, до 5,37 млрд. грн. Уставный капитал банка в отчетном периоде вырос на 49% - до 12,36 млрд. грн., собственный капитал вырос в 3,6 раза - до 4,2 млрд. грн.

Напомним, 30 марта 2011 года Кабинет министров Украины принял решение о докапитализации «Родовид Банка» на 3,95 млрд. грн. и «Ощадбанка» на 604 млн. грн.

Средства будут использованы для проведения выплат вкладчикам «Родовид Банка» путем их перевода в «Ощадбанк».

Справка УНИАН. «Родовид Банк» зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

В 2010 году «Родовид Банк» увеличил чистый убыток на 1% по сравнению с 2009 годом – до 4,209 млрд. грн.

С 16 марта 2009 года в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.