Межбанк: закрытие торгов - 7,9930/7,9980 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9910/7,9950, к 12:00 сузился спрэд 7,9935/7,9950. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 7,9930/7,9980 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2879/0,2882, к 12:00 цены поднялись к 0,2884/0,2887. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2885/0,2888. В России курс доллар-рубль незначительно скорректировался, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,7076 (+0,0041).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4330/1,4415. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4540/11,4615, к 12:00 цены ушли вверх 11,4865/11,4925. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 11,4830/11,4945.