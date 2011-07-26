Тимошенко требует от власти прекратить бесконтрольную эмиссию гривни

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО обращается к властям с требованием прекратить процесс бесконтрольной эмиссии гривни, который грозит дальнейшим ухудшением социально-экономического положения в государстве.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она заявила 25 июля журналистам.

"Мы как оппозиция публично советуем ЯНУКОВИЧУ как минимум срочно прекратить эмиссию, происходящую бесконтрольно и безо всякой мысли о будущем. Потому что через три месяца эта беспрецедентная по масштабам эмиссия ударит по каждому человеку и снова уменьшит в два раза покупательную способность пенсий и заработных плат, а это значит, почти вдвое повысит цены на все, что люди покупают", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батькивщина" также отметила, что, несмотря на политические преследования, ее политическая сила продолжает прилагать все усилия для поддержки малого и среднего бизнеса на законодательном уровне.

"Мы подали в Верховную Раду пакет законопроектов, которые сейчас могут поддержать малый и средний бизнес и таким образом восстановить хотя бы элементарный экономический рост", - добавила она.

"Думаю, властям не нужно заострять противостояние дальше между властью и оппозицией, властям стоит прислушаться к здравому смыслу и прекратить, по сути, заниматься как собственным самоубийством, так и заниматься уничтожением остатков экономической стабильности в семьях Украины", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.