Сегодня иена и франк могут достичь очередных максимумов против доллара - эксперт

На торгах во вторник, 26 июля, можно ожидать достижения иеной и франком очередных максимумов против американского доллара. В случае же прояснения ситуации вокруг повышения потолка госдолга США, у более высокодоходных валют появятся шансы к росту, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, во вторник внимание участников рынка будет приковано к публикациям таких важных экономических новостей, как изменение объёма ВВП Великобритании и индикатор потребительской уверенности США. Оба показателя могут продемонстрировать отрицательную динамику, что вновь поддержит валюты-убежища.