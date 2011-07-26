Сегодня иена и франк могут достичь очередных максимумов против доллара - эксперт
11:05, 26 июля 2011Финансы
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На торгах во вторник, 26 июля, можно ожидать достижения иеной и франком очередных максимумов против американского доллара. В случае же прояснения ситуации вокруг повышения потолка госдолга США, у более высокодоходных валют появятся шансы к росту, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.
Как отмечают аналитики, во вторник внимание участников рынка будет приковано к публикациям таких важных экономических новостей, как изменение объёма ВВП Великобритании и индикатор потребительской уверенности США. Оба показателя могут продемонстрировать отрицательную динамику, что вновь поддержит валюты-убежища.
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