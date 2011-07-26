Обама ввел санкции против "братвы" из СНГ. Их счета будут заморожены

Президент США Барак ОБАМА подписал распоряжение, которое вводит санкции в отношении крупных мировых преступных группировок, в том числе из стран СНГ. Распоряжение размещено на сайте Белого дома.

Активы преступных группировок в США в соответствии с документом будут заморожены. С их владельцами запрещено осуществлять деловые операции.

В распоряжении перечисляются четыре крупные преступные сообщества, в отношении которых вводятся санкции. Это действующая в основном на территории бывших советских республик "братва" (The Brothers’ Circle), неаполитанская "Каморра", японская якудза и мексиканская группировка "Зетас" (Los Zetas).

На сайте Министерства финансов США этим группировкам дается краткая характеристика. Так, указывается, что в "братву" входят не только представители группировок из постсоветских республик, но и преступники с Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Как говорится в распоряжении Президента США, деятельность крупных преступных группировок достигла таких масштабов, что стала угрожать стабильности мировой экономической и политической системы, сообщает Лента.ру.