ЕБА: в работе таможенных органов с бизнесом наблюдается прогресс

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), продолжая серию исследований эффективности работы таможенных органов, отмечает улучшение в работе таможенников с бизнесом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила исполнительный директор ЕБА Анна ДЕРЕВЯНКО.

«По результатам исследования наблюдается улучшение в работе таможенных органов с бизнесом», - сказала А.ДЕРЕВЯНКО.

Она отметила, что несмотря на то, что динамика результатов первой половины 2011 года является оптимистичной по сравнению с показателями 20101 года, остается большое количество проблемных вопросов. Прогресс наблюдается, прежде всего, в использовании современного первого метода определения таможенной стоимости и снижения доли товаров, отобранных таможенниками для физического осмотра.

Таможенный индекс ЕБА является комплексным показателем и включает в себя 5 индикаторов таможенных процедур, оценку которым давали компании-члены Ассоциации, которые работают с таможенными органами: среднее количество дней, потраченное на таможенное оформление одной поставки; доля товаров, отобранных для физического осмотра; таможенная классификация: доля товаров, классификационный код которых был изменен таможенными органами; таможенная стоимость: общее количество отказов в использовании первого метода определения таможенной стоимости (доля от общего количества таможенных деклараций, в %); среднее количество документов для таможенного оформления одной поставки.

По результатам исследований ЕБА в первой половине 2011 года общее количество отказов от использования первого метода определения таможенной стоимости значительно снизилось (27% в 2011 году против 38% в 2010 году). «Таким образом, рекомендованный ВТО первый метод оценки таможенной стоимости становится все более распространенной практикой и приближает Украину к мировым стандартам торговли», - отмечают в ЕБА.

Респонденты отметили незначительную тенденцию увеличения доли товаров, классификационный код которых был изменен таможенными органами (с 6% до 8%).

Доля товаров, отобранных для физического осмотра, уменьшилась по сравнению со второй половиной 2010 года. В то время как, по данным респондентов, более 50% товаров прошли физический осмотр в 2010 году, среднее количество физических проверок в первой половине 2011 года снизилось в среднем на 26%. «Результаты Таможенного индекса ЕБА демонстрируют тенденцию снижения использования устарелого и неэффективного метода физического осмотра товаров, что позитивно влияет на общую систему таможенной оценки товаров», - отмечают в Ассоциации.

Незначительные изменения имели место в длительности прохождения таможенных процедур по сравнению с данными прошлого года (2,5 дня против 2 дней) и среднем количестве документов, необходимых для таможенного оформления товаров (значение статистической медианы (10 документов) остается без изменений).

А.ДЕРЕВЯНКО также отметила, что несмотря на снижение доли респондентов, которые отмечают увеличение коррумпированности таможенных органов (24% в первой половине 2011 года против 49% во второй половине 2010 года), коррупция остается одной из основных проблем, которая наносит вред репутации страны как надежного участника международной торговли.

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация (European Business Association (EBA)) – неприбыльная организация, объединяющая более 750 иностранных и отечественных компаний, которые работают в Украине. Европейская Бизнес Ассоциация была создана в 1999 году по инициативе Европейской комиссии.

Оценка Таможенного индекса ЕБА проводится Ассоциацией при поддержке исследовательской компании InMind. Индекс рассчитывается на основе регулярного мониторинга оценок эффективности работы таможенной службы Украины первыми лицами компаний-членов Таможенного комитета ЕБА.