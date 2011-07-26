Межбанк: закрытие торгов - 7,9930-7,9980 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9930/7,9965, к 12:00 цены повысились до 7,9950/7,9970. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9930/7,9980 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2899/0,2903, к 12:00 цены понизились до 0,2897/0,2900. К закрытию торгов цены не изменились. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 27,5820 (-0,1256).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно широком диапазоне 1,4350/1,4520.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,5940/11,6005, к 12:00 цены ушли вниз - 11,5830/11,5895. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,5695/11,5805.